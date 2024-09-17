Баку и Тегеран обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Руководители энергетических ведомств Азербайджана и Ирана провели встречу в Китае. Центральной темой переговоров стало развитие связей в области энергетики.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов провел переговоры с иранским коллегой. Об этом рассказали в Минэнерго АР.

В рамках встречи с Аббасом Алиабади, прошедшей на полях 3-й конференции министров стран "Пояса и пути", обсуждался ряд вопросов. В частности, они коснулись расширения взаимодействия по обмену и транзиту электроэнергией, а также поговорили о координации электросетей между тремя странами – Азербайджаном, Россией и Ираном.

Было акцентировано внимание на том, что важно нарастить темпы вовзедения гидроузлов "Гыз галасы", "Худаферин" и ГЭС "Ордубад".