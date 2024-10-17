Вестник Кавказа

Лидеры стран Центральной Азии находятся в Казани

Лидеры стран Центральной Азии находятся в Казани
© Фото: сайт саммита БРИКС в Казани
Президенты стран Центральной Азии прибыли в Казань для участия в саммите БРИКС. В аэропорту их встретил Рустам Минниханов.

Руководители стран Центральной Азии – Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана – прибыли в Казань, где проходит саммит БРИКС.

Президентов стран региона в аэропорту встретили раис Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица.

Стоит отметить, что для туркменского лидера Сердара Бердымухамедова участие в саммите БРИКС стало первым.

Напомним, саммит БРИКС стартовал 22 октября в Казани. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого и глобального развития и безопасности".

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