Президент Таджикистана прибыл в Казань

Таджикистанский президент Эмомали Рахмон только что прилетел в Казань. В столице Татарстана проходит саммит БРИКС 2024, он продлится до 24 октября.

В Казани встретили президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава государства прибыл в столицу Татарстана на XVI саммит БРИКС в формате Outreach/БРИКС+.

Ранее в его пресс-службе сообщили, что в составе делегации Таджикистана первый вице-премьер Хоким Холикзода, министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, помощник главы государства по внешним связям Азамшо Шарифи, глава министерства промышленности и новых технологий Шерали Кабир, руководитель госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода, а также другие официальные лица.

В программу рабочего визита Рахмона входит участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани. Кроме того, глава государства примет участие в ряде двусторонних встреч.

Напомним, Таджикистан не входит в БРИКС. Впервые страна была приглашена на саммит организации в 2017 году: тогда председателем БРИКС был Китай.

Ранее сегодня в Казань прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев.