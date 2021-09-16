Кольсайские озера: как посмотреть жемчужину северного Тянь-Шаня?

Кольсайские озера называют жемчужным ожерельем северного Тянь-Шаня. Расскажем, что нужно знать, прежде чем отправиться к Кольсайским озерам, где находится этот национальный парк, как туда добраться, что взять с собой, где можно остановиться и когда лучше ехать, а также что посмотреть неподалеку.

Одно из самых красивых мест Казахстана - национальный парк Кольсайские озера. Это место остается в топе наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей в республике.

Кольсайские озера - это цепь из трех природных водоемов: нижнего, среднего и верхнего. Это место с богатой флорой и фауной населяют даже краснокнижные виды растений, птиц и млекопитающих.

Озеро Нижний Кольсай находится на высоте около 1800 метров, его длина составляет 1 км. Это самое легкодоступное озеро из трех, рядом с ним есть несколько кемпингов и гостевых домов, где туристы могут переночевать.

Озеро Средний Кольсай - самое большое из Кольсайских озер, а также самое живописное. Оно находится примерно в 9 км от озера Нижний Кольсай, на высоте около 2250 м.

Озеро Кольсай Верхнее находится недалеко от границы Казахстана с Кыргызстаном, в 4 км от среднего озера, на высоте примерно 2800 метров.

Где находятся Кольсайские озера?

Кольсайские озера расположены на территории национального природного парка. Озера лежат на северном склоне Тянь-Шаньского хребта, расположенного на юго-востоке Казахстана, примерно в 300 км от Алматы. Территория озер относится к Кегенскому району Алматинской области. Воротами в национальный парк служит небольшое село Саты, которое, тем не менее, в прошлом году назвали самой лучшей туристической деревней Казахстана.

Когда ехать к Кольсайским озерам?

С мая по конец сентября, как правило, лучшие месяцы для посещения Кольсайских озер с точки зрения погоды. Но особенно хорошо здесь в конце сентября и октябре, приятно и то, что к этому времени поток туристов уменьшается. Дело еще в том, что в апреле здесь нередки дожди, а в мае и июне - повышенная активность клещей. К тому же в горах весна приходит намного позже, чем на равнине, в том же апреле есть риск не дойти к среднему озеру.

Зимой на Кольсайских озерах тоже красиво, но довольно холодно. Поскольку этот парк находится в горах, здесь всегда прохладнее, чем в Алматы, даже летом по ночам можно замерзнуть, если не взять с собой теплую одежду. В целом, если ехать сюда в летние месяцы, то стоит избегать выходных дней, иначе побыть наедине с природой не получится. На фотографиях лучше всего озера получаются утром, а не в полдень с резким светом.

Где остановиться на Кольсайских озерах?

При самостоятельной поезде удобнее всего будет остановиться на ночлег в деревне Саты, там очень много вариантов проживания для туристов и некоторые можно забронировать онлайн. У нижнего Кольсайского озера есть несколько гостевых домов. А если хочется пойти в поход и ночевать в спальном мешке, места для палаток есть в районе нижнего и среднего Кольсайских озер. С июня по сентябрь также можно забронировать проживание в юртах. На озере Каинды также имеются места для палаток.

Сколько стоит посещение Кольсайских озер?

Для въезда в национальный парк нужно заплатить экологический сбор - 845 тенге (164 рубля) со взрослого человека, 720 тенге (140 рублей) - со студента, 595 тенге (115 рублей) - со школьников, дошкольники въезжают бесплатно. За транспортное средство нужно заплатить еще 200 тенге (39 рублей), за кемпинг - 350 тенге (68 рублей). Стоит сохранять выданный билет или чек, если хочется посетить за один день Каинды и Кольсай.

Как добраться к Кольсайским озерам?

Посетить Кольсайские озера можно как с экскурсией, так и самостоятельно. Добираться на общественном транспорте не так просто, потребуется время, поэтому чаще всего туристы выбирают групповые туры или индивидуальные туры. Наиболее распространены двухдневные туры Кольсай-Каинды-Чарынский каньон, включающие проживание, экологический сбор, трансфер и питание.

Либо можно поехать на собственном или арендованном транспорте, понадобится полноприводный автомобиль. До Саты от алматинского вокзала Саяхат можно добраться на такси, его можно разделить с другими путешественниками, раньше там были маршрутки, но вокзал прекратил работу. Маршрут из Алматы ходят до села Кеген, но от него до Саты добираться еще около 90 км, либо на такси либо автостопом.

От Саты до нижнего озера добираться около 12 км. Ко второму озеру уже нельзя добраться на транспорте, туда придется идти только пешком (не менее 3-4 часов вверх и 2-3 часа вниз). А вот к третьему озеру пограничники не всегда пускают туристов, так как оно находится слишком близко к границе.

Что взять с собой на Кольсайские озера?

В поездку стоит взять запас воды и съестного, так как продуктовые магазины есть только в Саты;

Для любого хайкинга необходима удобная одежда и обувь (зависит от сезона);

Понадобится аптечка, дезинфицирующее средство для рук и средства от насекомых;

Салфетки, наличные деньги;

Поскольку эти озера находятся недалеко от границы с Кыргызстаном, может понадобиться паспорт, поэтому лучше тоже взять его с собой.

Сколько времени займет поездка к Кольсайским озерам?

На поездку к Кольсайским озерам из Алматы уйдет весь день. Можно успеть погулять у нижнего озера и отправиться в поход к среднему озеру (дорога туда-обратно занимает 5-7 часов), либо можно провести время у нижнего озера не спеша и с удовольствием, например, покататься на лодках (около 5000 тенге) и лошадях. Прогулка вдоль берегов нижнего озера с посещением пары смотровых площадок занимает 3-4 часа.

Если с экскурсией за один день (без посещения среднего озера) можно успеть посмотреть еще и Каинды, то самостоятельная поездка с посещением всех локаций потребует нескольких дней и хотя бы одной ночевки. А если ехать с захватом Чарынского каньона, то стоит выделить на поездку 3 дня. Хотя дорога от Алматы до Саты хорошая, на машине все равно ехать около 5 часов, поэтому выезжать нужно очень рано.

Что посмотреть в районе Кольсайских озер?

Еще одна невероятно популярная локация - озеро Каинды с затопленными деревьями - также находится в этом национальном парке, хотя и немного дальше, так что добраться туда немного сложнее. Помимо Кольсайских озер и Каинды, в этом регионе также находятся удивительные национальные парки Чарынский каньон и Алтын-Эмель.