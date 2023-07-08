3 причины съездить в Казахстан в 2024 году

В прошлом году россияне уже начали массово ездить в Казахстан, составив половину от всего турпотока среднеазиатской республики. В 2024 году эта удивительная страна приготовила для гостей новые сюрпризы. Расскажем, о трех причинах посетить Казахстан в этом году.

В Казахстане туристов привлекают разнообразные пейзажи, города Великого шелкового пути, а также культурная смесь современности и древности. Но в 2024 году Казахстан явно ждет еще один всплеск туризма.

Национальный парк Алтын-Эмель получил мировое признание

Когда какой-то объект попадает в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, можно быть уверенным, это действительно нечто особенное. В конце прошлого года этой чести удостоился национальный природный парк Алтын-Эмель благодаря своим уникальным пустынным экосистемам.

Но на территории парка Алтын-Эмеле есть не только Туранские пустыни, здесь реликтовые леса и просторные степи соседствуют со скалистыми горными хребтами. Этот калейдоскоп природных видов занимает огромную площадь в почти 5000 кв. км, находясь при этом всего в нескольких часах езды к северо-востоку от крупнейшего города Казахстана - Алматы. Самостоятельная поездка на автомобиле или экскурсия с проверенным гидом позволят туристам увидеть самые красивые места: от многоцветных вершин меловых гор Актау до самой настоящего поющего бархана - песчаного холма высотой около 150 метров, издающего низкий гул в ветреную погоду.

Саты назван лучшей туристической деревней

Если взять в руки любую туристическую брошюру, рассказывающую о достопримечательностях Казахстана, там будут продемонстрированы воды молочно-голубых оттенков озера Каинды и пронзающие их деревья. Всего в 12 км от Каинды и еще одного удивительного национального парка Кольсайские озера находится деревня Саты.

Но эта деревня представляет собой нечто большее, чем просто удобная остановка для посещения двух самых популярных природных достопримечательностей Казахстана. Деревню Саты в прошлом году назвали в Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) лучшей туристической деревней года. Жители Саты принимают туристов как в гостевых домах, так и традиционных юртах, не только как радушные хозяева, но и как опытные гиды по окрестностям. Здесь можно посетить подробную экскурсию по Саты, отправиться в поход по тропам, соединяющим Саты с Кольсайскими озерами, покататься на лошадях или присоединиться к кулинарному мастер-классу.

Казахстан впервые примет Всемирные игры кочевников

Грандиозное спортивное событие для стран Центральной Азии - Всемирные игры кочевников - это яркий самобытный праздник кочевой культуры, во время которого проводятся традиционные спортивные соревнования: различные виды борьбы и стрельбы из лука, скачки, орлиная охота, национальные игры и многое другое. И впервые в истории страны это мероприятие примет Казахстан. Игры проводятся раз в два года, в 2024 году они будут длится с 8 по 15 сентября - очень удачное время, чтобы посетить Казахстан, поскольку летом здесь жарко. Эти соревнования погрузят зрителей в быт и традиции кочевников, так как помимо основных спортивных мероприятий, будет много национальной музыки, танцев и ремесел.