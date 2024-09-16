Вестник Кавказа

Папуашвили: государственный переворот готовится в Грузии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии стоит ожидать попытки государственного переворота, который сейчас активно готовится. С таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Грузию продолжают готовить к государственному перевороту, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Многие вещи указывают на то, что продолжается подготовка к неконституционной смене правительства. Вы можете назвать это переворотом или чем-то еще. Это повторение попытки 2020 года»

- Шалва Папуашвили

Отметим, что правящая партия «Грузинская мечта» считает, что оппозиция готовится не к самим выборам, а дню после них, чтобы устроить беспорядки по всей стране.

Сами парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года.

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