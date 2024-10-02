Вестник Кавказа

"Ахмат" проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу

"Ахмат" проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грозненский "Ахмат" потерпел сегодня гостевое поражение от ЦСКА. Решающий мяч на счету форварда армейцев Секу Койта.

В Москве 22 октября состоялась встреча группового этапа Кубка России по футболу между московским ЦСКА и грозненским и "Ахматом".

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Голом на 34-й минуте отметился нападающий Секу Койта.

На данный момент Группу С (Путь РПЛ) с 14 очками возглавляет ЦСКА. Вторую и третью строчки занимают "Ахмат" и "Краснодар", набравшие по 9 очков. Замыкает группу с 1 очком "Пари НН".

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