"Ахмат" проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу

Грозненский "Ахмат" потерпел сегодня гостевое поражение от ЦСКА. Решающий мяч на счету форварда армейцев Секу Койта.
В Москве 22 октября состоялась встреча группового этапа Кубка России по футболу между московским ЦСКА и грозненским и "Ахматом".
Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Голом на 34-й минуте отметился нападающий Секу Койта.
На данный момент Группу С (Путь РПЛ) с 14 очками возглавляет ЦСКА. Вторую и третью строчки занимают "Ахмат" и "Краснодар", набравшие по 9 очков. Замыкает группу с 1 очком "Пари НН".