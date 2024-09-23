Азербайджан осудил теракт в Турции

МИД Азербайджана осудит теракт в Анкаре. Слова соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану выразил Ильхам Алиев.

МИД Азербайджана осудил террористический акт, который произошел сегодня в Анкаре, сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети Х.

"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный против компании авиационной и космической промышленности в братской Турции"

- МИД Азербайджана

Министерство выразило соболезнования и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления. В МИД добавили, что Азербайджан всегда рядом с Турцией.

Слова соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Мы гневно осуждаем этот вероломный террористический акт, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю выздоровления пострадавшим"

- Ильхам Алиев

Напомним, сегодня неподалеку от объекта аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре прогремел взрыв. Глава МВД Турции назвал произошедшее терактом. Несколько человек стали жертвами инцидента.