Вестник Кавказа

Пашинян обсудил с делегацией США мирный договор с Азербайджаном

Пашинян обсудил с делегацией США мирный договор с Азербайджаном
Глава армянского правительства обсудил с делегацией США ситуацию вокруг мирного договора с Азербайджаном. Встреча состоялась сегодня в столице республики.

Во вторник, 22 октября, в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна со спецпомощником президента США Майклом Карпентером и старшим советником по переговорамм на Кавказе Луисом Боно. Об этом сказан на сайте правительства республики.

Центральной темой разговора стала ситуация вокруг мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Пашинян подтвердил готовность Армении подписать мирный договор на основе уже согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения. Он выразил уверенность, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и даст положительный импульс для достижения согласия по другим вопросам"

– пресс-служба правительства

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