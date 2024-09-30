Вестник Кавказа

Экскурсии на электрокарах запустят в Ессентуках

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Жители и гости Ессентуков смогут посетить экскурсию на электромобиле с этого воскресенья. Курортный парк станет первым местом проведения.

В Курортном парке в Ессентуках начнут водить экскурсии на электрокарах, рассказал руководитель города Владимир Крутников. Первая экскурсия состоится 27 октября.

«По новым терренкурам, которые мы назвали в честь минеральной воды №4 и №17, с воскресенья будут ездить электрокары»

- Владимир Крутников

Он добавил, что это первое использование электрокаров в городе. Пока они будут ездить только по Курортному парку.

Запуск экскурсий будет приурочен к городскому празднику – Дню бабушек и дедушек.

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