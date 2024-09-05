Вестник Кавказа

Благоустройство нижней части лечебного парка в Ессентуках завершено

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Работы по благоустройству лечебного парка в Ессентуках закончены в нижней части достопримечательности. На них было потрачено 25 млн рублей, выделенных по госпрограмме и из бюджета Ставропольского края.

В лечебном парке Ессентуков проходит масштабное благоустройство. На реконструкцию нижней части было направлено свыше 25 млн рублей, рассказали в правительстве Ставрополья.

«Благоустройство парка началось в прошлые годы. Теперь на площади свыше 237 кв. метров уложили тротуарную плитку, установили урны и скамейки, а также 198 ажурных столбов. В парке появилось новое ограждение протяженностью 141 метров, указатели и фонари»

- правительство Ставропольского края

Около 23 млн рублей из общей суммы, потраченной на благоустройство, были направлены из бюджета края.

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