Вестник Кавказа

Селфи-киоски установили в центре Ессентуков

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Для туристов в Ессентуках появились специальные киоски, в которых можно сделать памятные селфи. Найти киоски для фото можно в курортной зоне города.

В Ессентуках установлены селфи-киоски, в них можно сделать фото на память и узнать о достопримечательностях ставропольского курорта.

"Первые селфи-киоски с известными персонажами, связанными с курортными достопримечательностями, появились в Ессентуках"

– администрация города

В сообщении уточняется, что в курортных локациях города отдыхающие могут найти экраны, которые расскажут о достопримечательностях и сделают фото на память. Тысячи людей уже воспользовались новой возможностью, киоски были установлены несколько дней назад.

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