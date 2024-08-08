Санатории Ессентуков готовят программы для детей

В Ессентуках будет развиваться детский туризм. Поток отдыхающих школьного возраста резко вырос на курорте с прошлого года. Сейчас санатории разрабатывают детские оздоровительные программы.

Ессентуки стали востребованным направлениям для детского отдыха, рассказал глава ставропольского курорта Владимир Крутников.

"Бум детского направления отмечен еще в прошлом году. Внутренний туризм мы должны развивать в соответствии с запросом, поэтому вместе будем двигаться в этом направлении, модернизируя санаторную и городскую базу"

– Крутников

Он уточнил, что в прошлом году детский турпоток в город превысил 20 тыс, в этом году маленьких туристов будет еще больше.

Здравницы Ессентуков совместно с местными властями составят туристические продукты для детского отдыха, планируется организовывать детские развлекательные и образовательные мероприятия, составить лечебные программы - например для школьников с гастритом.

"Пока детский профиль имеет только один санаторий курорта, но предложением по таким путевкам заинтересовались все представители здравниц города"

– Крутников