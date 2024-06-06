Детокс в Кавминводах: названы лучшие санатории

Туроператоры назвали лучшие санатории с детокс-программами на сегодня. За избавлением от токсинов и лишнего веса рекомендуется ехать в Кисловодск и Железноводск.

Отдых в санаториях, который можно совместить с очищением и оздоровлением организма востребован среди россиян, поделились в туроператоре «Русский Экспресс», передает Ассоциация Туроператоров.

Чаще всего оздоровительные программы рассчитаны минимум на 10 дней, именно столько в среднем длится отдых туристов в здравницах Кавминвод.

Спрос на оздоровительный отдых в Ставропольском крае высок круглый год, пиковая нагрузка на санатории приходится на осень, минимальная - на период в районе новогодних праздников.

Какие санатории Кавминвод предлагают детокс-программы сегодня? В Кисловодске стоит присмотреться к санаторию имени Димитрова и программам «Стройный силуэт» и «Стройный силуэт Лайт». В премиум-сегменте работает санаторий Mayrveda Kislovodsk 5*, предлагающий несколько оздоровительных программ.

В Железноводске детокс можно пройти в «Минеральных водах», где составлена авторская программа очищения организма, а также в «Эльбрусе», предлагающем детокс в рамках программы «Худеем с нами, худеем сами».