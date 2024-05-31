Новые премиальные санатории и отели появятся в Кавминводах

В Кавминводах будут построены отели и санатории категории "4 звезды" и "5 звезд". Инвестор "Самсон" планирует реализовать проекты до 2032 года.

Число мест размещения с возможностью лечения возрастет в Ставропольском крае, компания "Самсон" планирует построить в регионе высококлассные отели с санаторным уклоном.

"Инвестор намерен реализовать в регионе Кавминвод проект по строительству отелей, санаториев, объектов для оздоровления, инфраструктуры для делового туризма. До 2032 года планируется построить 400 тыс. кв. м номерного фонда"

– пресс-служба губернатора региона

В настоящее время курорты Кавминвод крайне востребованы среди россиян, наблюдается дефицит номерного фонда и нехватка санаториев, предлагающих оздоровительный отдых.

"Мы реализуем проекты по строительству высококлассных, премиальных отелей на курортах. <…> Планируем реализовывать на территории Кавминвод концепцию четырех- и пятизвездочных отелей с обязательным уклоном в медицину"

– исполнительный директор компании Татьяна Фоменко