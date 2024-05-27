Кавминводы вошли в тройку главных туристических направлений лета - АТОР

Кавминводы по популярности этим летом опережают Дагестан. Курорты Ставрополья вошли в тройку основных туристических направлений 2024 года наряду с Кубанью и Крымом.

Где российские туристы планируют отдыхать летом 2024 года? В АТОР назвали 10 самых популярных внутренних направлений, в топ-3 вошел Ставропольский край.

Большинство россиян предпочитают проводить летний отпуск на море, самое массовое направление - Краснодарский край, курорты этого региона на Черном и Азовском море на лето 2024 года выбрали 63% туристов. Второе по востребованности направление - Крым, в этом году россияне активнее бронируют туры на полуостров, чем год назад, отмечают туроператоры. Тройку самых популярных направлений замыкает Ставропольский край и его курортный регион Кавминводы. Это единственное в топе направление, не предлагающее пляжный отдых, что мешает ему пользоваться высоким спросом среди туристов. Отставание Ставрополья от Крыма по спросу составляет всего 1%: Крым выбирают 10% туристов, Кавминводы - 9%.

На сегодня санатории Кисловодска уже загружены на лето на 100%, также к дефициту мест близки и соседние кавказские здравницы. Спрос на отдых в Кавминводах в 2024 году превышает предложение.