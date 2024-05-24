Кисловодск собрал рекордный курортный сбор

С начала года курортный сбор принес Кисловодску 74 млн рублей. Это рекордный показатель, указывающий на востребованность курорта.
Бюджет Кисловодска за четыре месяца благодаря курортному сбору пополнился на 74 млн рублей.
"Курортный сбор Кисловодска за первые 4 месяца этого года вырос на 3 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг цифры более 74 млн рублей. Это свидетельствует о развитии туристической отрасли в регионе, повышенном интересе к нашим курортам и улучшении условий для отдыха"
– глава Минтуризма Ставрополья Андрей Толбатов
Собираемые средства направляются на развитие и благоустройство здравницы, проведение праздников и фестивалей, все это делает курорт еще более привлекательным для туристов.