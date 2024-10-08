Вестник Кавказа

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые социальные объекты построят в двух областях Казахстана за счет возвращенных государству незаконных активов, изъятых у местных коррупционеров – они обеспечат досуг детей и взрослых в двух селах страны.

Новые социальные объекты появятся в Туркестанской и Акмолинской областях Казахстана – их построят за счет возвращенных государству средств. Это спортивный комплекс в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге ($4,3 млн) и музыкальная школа в селе Темирлан Туркестанской области ценой 890 млн тенге ($1,8 млн), сообщили в правительстве Казахстана.

"В селе Зеренда Акмолинской области планируется строительство спортивного комплекса площадью более 6 тыс кв м с пропускной способностью свыше 80 человек в смену. Объект обеспечит досугом активное население – в районе свыше 14,5 тыс человек систематически занимаются спортом. Центр оборудуют для занятий борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, оснастят необходимым оборудованием 2 тренажерных зала"

- правительство Казахстана

А вот в Туркестанской области планируют построить новую школу искусств на 300 мест, поскольку старое здание пришло в негодность и с нагрузкой не справляется - новый проект позволит детям в селе заниматься музыкой и хореографией в комфортных условиях, - пояснили в правительстве, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, деньги, которые пойдут на строительство новых социальных объектов – это незаконные активы коррупционеров, которые аккумулирует в Специальном государственном фонде комиссия по возврату незаконных активов под руководством премьер-министра страны. В фонде уже собрано 177 млрд тенге ($367,4 млн).

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