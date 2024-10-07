РФ и Казахстан поговорили о строительстве нескольких новых ТЭС

Состоялось очередное заседание российско-казахстанской межправительственной комиссии по экономике. На нем обсуждался вопрос строительства новых ТЭС в республике.
Представители России и Казахстана обсудили вопрос строительства нескольких теплоэлектростанций в республике. Об этом сообщил вице-премьер РФ после 25-го заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Алексей Оверчук подчеркнул, что строительством будут заниматься российские подрядчики.
"Мы рассматривали вопросы строительства наших трех теплоэлектростанций, которые российскими подрядчиками будут [строиться] на территории Казахстана"
– вице-премьер