Вестник Кавказа

РФ и Казахстан поговорили о строительстве нескольких новых ТЭС

РФ и Казахстан поговорили о строительстве нескольких новых ТЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялось очередное заседание российско-казахстанской межправительственной комиссии по экономике. На нем обсуждался вопрос строительства новых ТЭС в республике.

Представители России и Казахстана обсудили вопрос строительства нескольких теплоэлектростанций в республике. Об этом сообщил вице-премьер РФ после 25-го заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Алексей Оверчук подчеркнул, что строительством будут заниматься российские подрядчики.

"Мы рассматривали вопросы строительства наших трех теплоэлектростанций, которые российскими подрядчиками будут [строиться] на территории Казахстана"

– вице-премьер

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