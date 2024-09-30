Вестник Кавказа

Россия и Казахстан могут договориться о каботажных авиаперевозках

Россия и Казахстан могут договориться о каботажных авиаперевозках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минтранс РФ рассматривает возможность привлечь авиакомпании из дружественных стран для полетов внутри России. Это должно помочь снизить дефицит авиапарка.

Минтранс РФ обсуждает с дружественными странами возможность ввести каботажные перевозки. В частности, такой проект рассматривается сейчас с Казахстаном, рассказал глава ведомства Роман Старовойт. 

"Например, мы с Казахстаном ведем переговоры: у них в этом году больше чем на 35% рост авиационной подвижности, поэтому коллеги думают" 

– Роман Старовойт

Отметим, что каботажные перевозки позволяют перевозчику иностранного государства совершать транспортировку грузов или пассажиров внутри страны. Такая мера может быть введена в контексте нехватки самолетов, уточнил Старовойт, отвечая на запрос "Интерфакса".

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