Вестник Кавказа

Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС

Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров прокомментировал отказ Казахстана от вступления в БРИКС.

Глава МИД России прокомментировал отказ Казахстана от вступления в БРИКС. По словам руководителя внешнеполитического ведомства нашей страны, позиция Казахстана требует уточнения. 

 "Нужно уточнить эту позицию"

 – Сергей Лавров

Сергей Лавров подчеркнул, что БРИКС не является военным альянсом. Во главу угла организации поставлены экономические интересы географически и исторически близких стран. 

"Главное отличие БРИКС как и других структур, которые создаются без участия западных стран государствами Мирового большинства, Глобального Востока, в том, что они создаются не для того, чтобы с кем-то бороться, воевать, а для того, чтобы использовать объективные, конкурентные преимущества от географического расположения, совместной истории, близости, общности, связанности хозяйственных структур, как это имеет место быть со странами бывшего Советского Союза" 

– Сергей Лавров 

Глава российского МИД в интервью ИД "Аргументы и факты" отметил, что Казахстан является участником ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, а также активным членом Организации тюркских государств. Членство в этих организациях не мешает Казахстану также участвовать и в ООН. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не планирует в ближайшее время вступать в БРИКС, так как республика является членом ООН, которая является, по словам казахского лидера, "универсальной организацией".

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