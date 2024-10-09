Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС

Сергей Лавров прокомментировал отказ Казахстана от вступления в БРИКС.

Глава МИД России прокомментировал отказ Казахстана от вступления в БРИКС. По словам руководителя внешнеполитического ведомства нашей страны, позиция Казахстана требует уточнения.

"Нужно уточнить эту позицию"

– Сергей Лавров

Сергей Лавров подчеркнул, что БРИКС не является военным альянсом. Во главу угла организации поставлены экономические интересы географически и исторически близких стран.

"Главное отличие БРИКС как и других структур, которые создаются без участия западных стран государствами Мирового большинства, Глобального Востока, в том, что они создаются не для того, чтобы с кем-то бороться, воевать, а для того, чтобы использовать объективные, конкурентные преимущества от географического расположения, совместной истории, близости, общности, связанности хозяйственных структур, как это имеет место быть со странами бывшего Советского Союза"

– Сергей Лавров

Глава российского МИД в интервью ИД "Аргументы и факты" отметил, что Казахстан является участником ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, а также активным членом Организации тюркских государств. Членство в этих организациях не мешает Казахстану также участвовать и в ООН.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не планирует в ближайшее время вступать в БРИКС, так как республика является членом ООН, которая является, по словам казахского лидера, "универсальной организацией".