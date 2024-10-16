Вестник Кавказа

Дагестан обзаведется тремя мусоросортировочными комплексами

Дагестан обзаведется тремя мусоросортировочными комплексами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Дагестана появится 3 комплекса по сортировке мусора. Ввести объекты в эксплуатацию планируют к 2025 году.

К началу следующего года в Дагестане организуют 3 комплекса по сортировке мусора, рассказал руководитель республики Сергей Меликов. Он отметил, что проект имеет особую значимость для региона.

«На 2019 год в Дагестане имелось только два полигона. Они могли принять только 400 т мусора из одного миллиона, который ежегодно образовывался. Остальной мусор мы видели в разных локациях горного Дагестана. Для разрешения этой ситуации нужно было стратегическое решение»

- Сергей Меликов

Он передал, что реализация проекта стала возможна за счет помощи российского правительства, включая министерство природы РФ.

Напомним, что ранее Махачкала закупилась 15 новыми мусоровозами. В будущем город закупит еще 700 контейнеров для отходов. Так город планирует справиться с проблемой мусора.

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