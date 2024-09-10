Новыми мусоровозами закупилась Махачкала

15 новых мусоровозов закупила столица Дагестана. За их счет администрация города хочет решить острую проблему вывоза мусора.
Дагестанская столица получила новую технику для вывоза мусора – всего 15 машин. Они помогут городу преодолеть актуальные проблемы, рассказал градоначальник Махачкалы Юсуп Умавов.
"Наша техника и люди в последние годы работают на пределе. Мы постоянно привлекаем стороннюю технику и дополнительные внебюджетные средства для уборки города. Нам удалось изыскать средства для приобретения в лизинг 15 единиц спецтехники. Понятно, что этого тоже недостаточно"
- Юсуп Умавов
Новые мусоровозы имеют автоматические механизмы, которые ускоряют загрузку мусора. Это значительно упростит работу городских служб и позволит сделать город чище.
Мэр Махачкалы также отметил, что город закупит 700 дополнительных контейнеров для мусора.