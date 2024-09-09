Вестник Кавказа

Махачкала обогатилась за счет платной парковки

Махачкала обогатилась за счет платной парковки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Введение в марте платной парковки в столице Дагестана принесло в ее бюджет 2 млн рублей. Один час стоянки стоит 50 рублей.

Городской бюджет Махачкалы пополнился на 2 млн рублей за счет первой платной парковки. Ее открыли в марте этого года, рассказали в Управлении транспорта мэрии дагестанской столицы.

Платной парковкой в городе воспользовалось более 10 тыс человек с начала весны.

В ведомстве добавили, что из 2 млн рублей меньшая часть пришлась на доходы от штрафов. Их ввели только в середине августа. Так много времени на их появление ушло из-за долгого налаживания взаимодействия между ГИБДД и Почтой России. За сентябрь успели вынести порядка 700 штрафов.

 «Работа по автоматической фиксации транспортных средств, нарушающих правила оплаты, проводится ежедневно»

- Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы

Стоимость часа стоянки на платной парковке – 50 рублей. Штраф за неуплату – 1 тыс рублей.

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