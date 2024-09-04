Самый быстрый рост цен на "вторичку" обнаружили в Махачкале

Махачкала - город с самым стремительным ростом цен на вторичное жилье среди 50 городов России. Следующими в рейтинге идут города Кубани.

Среди всех городов России самый стремительный рост цен на вторичное жилье заметили в дагестанской столице. Стоимость "вторички" выросла почти на 4% и составила порядка 100 тыс рублей за 1 кв м, рассказали в консалтинговой компании SRG.

"Лидерство Махачкалы по росту цен на вторичное жилье вызвано снижением предложения на фоне высоких ипотечных ставок. Спрос на аренду растет, а также усиливается инвестиционная активность, поскольку недвижимость воспринимается как безопасное вложение. Приток покупателей из других регионов добавляет давления на рынок"

- партнер группы SRG Максим Русаков

Следующими после Махачкалы в списке с самым быстрым ростом цен на рынке вторичного жилья идут 2 города Краснодарского края – Сочи и Краснодар. Там стоимость "вторички" увеличилась на 2,4% и 1,7% соответственно.

В некоторых городах России происходит снижение цен. В этой категории рекордсмен – город Пермь, в котором квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,7%, добавили в компании в диалоге с РБК-Недвижимость.