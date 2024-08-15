Вестник Кавказа

Квартиры в новостройках подешевеют из-за низкого спроса - Греф

Квартиры в новостройках подешевеют из-за низкого спроса - Греф
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне с июля сократили интерес к покупке нового жилья и ипотеке. На фоне этого стоит ждать снижения цен на жилье. В первую очередь цены упадут на квартиры комфорт-класса, считает Греф.

В России стоит ждать снижения цен на новые квартиры, прежде всего на комфорт-класс, поделился мнением глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ.

С окончанием льготных программ в стране сократился спрос на новостройки.

«Это (падение выдачи ипотеки) больно ударит, и мы видим сложности в динамике цен: пока мы отмечаем стабилизацию цен в секторах люксового жилья и самого дешевого жилья. Вот комфорт, комфорт плюс – резкое снижение спроса, падение продаж»

– Греф

Цены скорректируются под остывший спрос, квартиры на первичном и вторичном рынках перестанут так сильно различаться в цене.

Ситуация на ипотечном рынке в РФ стабилизируется через полтора-два года, добавил он.

«В целом ипотека будет развиваться такими же темпами, как и раньше. И лучше в дальнейшем такой массированной поддержки всех ипотечных программ уже не допускать»

– Греф

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
765 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Греф о перегреве экономики: пик пройден

Греф о перегреве экономики: пик пройден

Рубль будет стабильным до конца года – Греф

Рубль будет стабильным до конца года – Греф

Греф анонсировал снижение ключевой ставки

Греф анонсировал снижение ключевой ставки

Греф назвал справедливым текущий курс рубля

Греф назвал справедливым текущий курс рубля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы