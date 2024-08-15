Квартиры в новостройках подешевеют из-за низкого спроса - Греф

В России стоит ждать снижения цен на новые квартиры, прежде всего на комфорт-класс, поделился мнением глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ.
С окончанием льготных программ в стране сократился спрос на новостройки.
«Это (падение выдачи ипотеки) больно ударит, и мы видим сложности в динамике цен: пока мы отмечаем стабилизацию цен в секторах люксового жилья и самого дешевого жилья. Вот комфорт, комфорт плюс – резкое снижение спроса, падение продаж»
– Греф
Цены скорректируются под остывший спрос, квартиры на первичном и вторичном рынках перестанут так сильно различаться в цене.
Ситуация на ипотечном рынке в РФ стабилизируется через полтора-два года, добавил он.
«В целом ипотека будет развиваться такими же темпами, как и раньше. И лучше в дальнейшем такой массированной поддержки всех ипотечных программ уже не допускать»
– Греф