Цены на новостройки в России остановили рост с окончанием льготной ипотеки

В прошлом месяце цены на квартиры в новостройках в России почти не изменились. Рост цен замедлился более чем в два раза с тех пор, как завершилась программа льготной ипотеки.

В России практически остановился рост цен на квартиры в новых домах, информирует институт развития ДОМ.РФ.

"После завершения массовой ипотеки с господдержкой с 1 июля рост цен на новостройки замедлился более чем вдвое. <…> В июле цены на первичном рынке в России выросли на +0,4% после +1,0% в мае и +1,4% в июне на фоне охлаждения спроса"

– госкомпания

В июле прошлого года квадратный метр в новостройке в РФ стоил 152,4 тыс рублей, в июле этого года - 174,1 тыс рублей.

В Москве в июне 2024 года спрос на новостройки был ажиотажным на фоне скорого окончания программы льготной ипотеки, из-за этого цены за месяц подскочили на 3,1%. В июле рост спроса остановился и цены на жилье снизились - минус 0,2%.