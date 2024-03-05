Жилье в России подешевеет с окончанием программы льготной ипотеки – Аксаков

Льготная ипотека в России привела к росту цен на недвижимость, ее окончание стабилизирует рынок, считает Анатолий Аксаков. По его мнению, программа льготной ипотеки была ошибочной.

Льготна ипотека на квартиры в новостройках в России была ошибочной, люди тратили на жилье больше, так как цены резко выросли, заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

"Я считаю, что это ошибочная программа, которая простимулировала значительное увеличение роста стоимости жилья. В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту"

– Аксаков

Он считает, что ситуация на рынке с завершением льготной программы стабилизируется, новые квартиры станут более доступными, так как цены не будет взвинченными.

"С окончанием программы жилье станет более доступным, достаточно будет обычной ипотеки"

– Аксаков

В России выдача ипотечных кредитов на фоне действия льготной программы выросла до рекорда.