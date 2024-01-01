Путин рассказал об опасностях ипотеки

Президент России предупредил, что ипотека может быть опасна. По его словам, популярность данной услуги ведет к росту инфляции.

В последние годы ипотечное кредитование в России набирает обороты, привлекая все больше граждан возможностью приобрести собственное жилье. Однако президент РФ на встрече с аграриями на Ставрополье поднял вопрос о влиянии растущей популярности ипотечных программ, в том числе льготных, на экономику страны, указав на потенциальные риски роста инфляции.

Так, он отметил, что ипотечное кредитование может оказывать непосредственное воздействие на экономическую ситуацию в стране, в частности, на инфляцию. При увеличении количества кредитов растет денежная масса в обращении, что может привести к повышению общего уровня цен.

«У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, - не слишком ли много [выдается ипотечных кредитов]… Денежная масса эта, она ведет к инфляции. Поэтому приходится регулировать»

– Владимир Путин

В то же время российский лидер отметил, что к банкам у властей претензий нет.