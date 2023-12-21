Путин прокомментировал рост инфляции в РФ

Президент России заявил, что инфляция повысилась, но рост ее незначителен. Ситуация контролируемая. Также он отметил, активное развитие перерабатывающих отраслей.

В первый день нового, 2024 года, российский лидер встретился с представителями вооруженных сил России. В том числе, он прокомментировал рост инфляции в стране.

«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли»

– Владимир Путин

В этой связи глава государства подчеркнул, что несмотря на сложности, ситуация находится под контролем.

Далее он отметил, что в сокращении поставок углеводородов на Запад есть масса положительных моментов, например, рост добывающей промышленности.

«Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа… перерабатывающая промышленность дала кратно больше»

– Владимир Путин

Президент поставил акцент на том, что раньше такого никогда не было.