Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с наступающим Новым годом

В послании подчеркивается, что Россия и Азербайджан успешно развивают союзнические отношения как ради двусторонней выгоды, так и для целей стратегической безопасности в регионе.

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

В послании подчеркнуто, что в уходящем году союзнические отношения двух стран успешно развивались, а достижению взаимовыгодных договоренностей в различных сферах способствовали регулярные встречи лидеров.

Также глава российского государства выразил надежду на продолжение совместной работы как по вопросам двусторонней повестки дня, так и в долгосрочной перспективе укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.