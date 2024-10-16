Пезешкиан призвал создать мир без санкций

В мире не должно существовать возможности введения санкций одной страны против другой. С таким заявление выступил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил участникам саммита БРИКС в Казани предпринять практические шаги по созданию мира, где одни страны не будут вводить санкции против других, рассказали СМИ.

«Противодействие этим санкциям требует шагов от объединения и создания коллективных механизмов»

- Масуд Пезешкиан

Он также отметил, что БРИКС – успешный пример многостороннего сотрудничества, который привлекает большое количество перспективных стран.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.