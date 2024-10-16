Вестник Кавказа

БРИКС завершит эпоху однополярного мира — Пезешкиан

БРИКС завершит эпоху однополярного мира — Пезешкиан
© Фото: сайт саммита БРИКС 2024 в Казани
Президент Ирана заявил, что сотрудничество в БРИКС приведет к концу однополярного мира. Он отметил, что это нужно для единства и сплоченности.

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что БРИКС является путем к выходу из однополярного мира. Он отметил, что сотрудничество стран приведет к концу эпохи тоталитаризма.

Пезешкиан сказал, что взаимодействие в рамках БРИКС необходимо для единства и сплоченности, а также снижения зависимости от Штатов и доллара.

«Мы планируем достичь хороших договоренностей в сфере энергетики, промышленности, торговли и туризма»

- Масуд Пезешкиан

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