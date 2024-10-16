Вестник Кавказа

Пашинян рассказал о важности БРИКС для Армении

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС важно для Армении. Армянский премьер приедет в Казань в четверг.

Армянский премьер Никол Пашинян на парламентском часе назвал свое участие в саммите БРИКС в Казани важным для Армении.

Он сказал, что Ереван проводит сбалансированную внешнюю политику. По его словам, для Армении важно принимать участие в различных площадках.

Пашинян отметил, что БРИКС касается вопросов глобального Юга, что напрямую касается Армении и является возможностью представить свои проекты.

Стоит добавить, что руководитель армянского правительства приедет в Казань в четверг.

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