Фонтаны в Краснодаре отключат после ноябрьских праздников

Дату отключения фонтанов на зиму назвали в Краснодаре. Последний раз в сезоне полюбоваться работающими фонтанами жители и гости города смогут 4 ноября.
Фонтаны в Краснодаре еще полторы недели будут работать, власти города назвали дату окончания сезона.
«Фонтаны, расположенные в городских парках, на площадях и на территории ЖК, будут работать до 23.00 4 ноября»
– мэрия Краснодара
Всего в городе функционирует 13 фонтанов, главный - на городской площади, это поющий фонтан.
Фонтаны будет законсервированы на зимний сезон, их снова включат весной, перед майскими праздниками.