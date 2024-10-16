Вестник Кавказа

Фонтаны в Краснодаре отключат после ноябрьских праздников

Фонтаны в Краснодаре отключат после ноябрьских праздников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дату отключения фонтанов на зиму назвали в Краснодаре. Последний раз в сезоне полюбоваться работающими фонтанами жители и гости города смогут 4 ноября.

Фонтаны в Краснодаре еще полторы недели будут работать, власти города назвали дату окончания сезона.

«Фонтаны, расположенные в городских парках, на площадях и на территории ЖК, будут работать до 23.00 4 ноября»

– мэрия Краснодара

Всего в городе функционирует 13 фонтанов, главный - на городской площади, это поющий фонтан.

Фонтаны будет законсервированы на зимний сезон, их снова включат весной, перед майскими праздниками.

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