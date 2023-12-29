Население Краснодара стремительно растет

Разработчики нового генплана Краснодара заявили, что только в нынешнем 2024 году в столицу Кубани на постоянное место жительства переехали около 200 тысяч россиян, а ее население выросло до 1,66 миллионов человек.

Население Краснодара увеличилось до 1,66 млн человек, и только за 2024 год его прирост составил 200 тыс жителей, сообщила сегодня на презентации Генплана кубанской столицы заместитель директора НИИ перспективного градостроительства Ирина Гришечкина, передает информационный портал "Краснодар онлайн".

Любопытно, что Краснодарстат назвал другие цифры – по данным краевого статистического ведомства, на 1 июня 2024 года численность постоянного населения Краснодара составила 1 млн 252 тыс человек.

В сентябре 2017 года УВД Краснодара опубликовало число зарегистрированных жителей города - 1 млн 318 тыс 142 человека. За семь лет прирост составил 76%, однако Росстат оценил численность населения кубанской столицы всего в 1,1 млн человек.

Весной 2022 года Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения, впервые официально признав Краснодар городом-миллионником с населением 1,1 млн человек, хотя по данным МВД, в краевой столице и вовсе было зарегистрировано 1,8 млн жителей.

Годом ранее нынешний мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что по его ощущениям численность населения в городе уже составляет 1,6 млн человек.