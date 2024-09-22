Стали известны подробности теракта в Анкаре

В теракте в Анкаре принимала участие группа боевиков, и некоторым из них удалось пробраться внутрь объекта турецкой корпорации TUSAŞ, передает телеканал CNN Türk.
"Речь идет о группе террористов. После взрыва автомобиля один-два террориста смогли прорваться внутрь, поэтому продолжается перестрелка"
- телеканал
Аналогичную информацию сообщает и турецкий телеканал NTV, добавляя: террористы, напавшие на объект аэрокосмической корпорации TUSAŞ, могли прорваться внутрь территории и захватить там заложников. Они подъехали ко входу на объект на такси.
В районе теракта по-прежнему слышна перестрелка, на место происшествия прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды, передает РИА Новости.
Напомним, по уточненным данным, сегодня в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремели два взрыва, после этого началась стрельба, есть погибшие и пострадавшие.