Стали известны подробности теракта в Анкаре

В теракте, который произошел в Анкаре, могла участвовать группа боевиков, а значит, акция была основательно подготовлена заранее – власти не исключают, что террористы могли захватить заложников, идет перестрелка.

В теракте в Анкаре принимала участие группа боевиков, и некоторым из них удалось пробраться внутрь объекта турецкой корпорации TUSAŞ, передает телеканал CNN Türk.

"Речь идет о группе террористов. После взрыва автомобиля один-два террориста смогли прорваться внутрь, поэтому продолжается перестрелка"

- телеканал

Аналогичную информацию сообщает и турецкий телеканал NTV, добавляя: террористы, напавшие на объект аэрокосмической корпорации TUSAŞ, могли прорваться внутрь территории и захватить там заложников. Они подъехали ко входу на объект на такси.

В районе теракта по-прежнему слышна перестрелка, на место происшествия прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды, передает РИА Новости.

Напомним, по уточненным данным, сегодня в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремели два взрыва, после этого началась стрельба, есть погибшие и пострадавшие.