Для студентов Дагестана организуют забег

В Махачкале пройдет Студенческий забег. В нем примут участие более 500 студентов. Победителей наградят ценными призами.

Более 500 студентов со всех университетов Дагестана примут участие в Студенческом забеге-2024, который пройдет в Махачкале.

Как пишет РИА Дагестан, он состоится 27 октября. Победители и призеры будут награждены медалями и ценными призами от партнеров.

Отмечается, что организаторами выступят беговой клуб Dagrun, Минмолодежи Дагестана, а также махачкалинская мэрия.

Стоит добавить, что в день забега с 8:00 по 9:45 мск будут перекрыты улицы Гаджиева и Радищева. Горожан призвали заранее спланировать свои маршруты.