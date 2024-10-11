Махачкалу и Дербент свяжет электропоезд нового поколения

Уже на этой неделе на маршрут между Махачкалой и Дербентом выйдет электропоезд нового поколения, который будет намного удобнее и комфортнее электричек, ранее курсировавших между двумя городами.

Уже на этой неделе по маршруту Махачкала – Дербент будет запущен электропоезд нового поколения, соответствующий самым высоким требованиям – в его вагонах установлены не скамейки, а удобные кресла, система климат-контроля создаст комфортную для пассажиров температуру в салоне, легче будет разместить в вагоне багаж на широких полках и даже велосипеды – для их перевозки оборудовано специальное место, сообщает в своем Telegram-канале администрация главы Дагестана.

"Комфортное путешествие пассажиров скрасит специально разработанный аудиогид "Узор дорог Дагестана", который расскажет об истории прикаспийской дороги и местах, через которые пролегает маршрут поезда"

- пресс-служба Сергея Меликова

Также новый поезд, который выйдет на линию уже на этой неделе, максимально адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров.

Название электропоезда в сообщении не указывается – очевидно, это одна из последних разработок российских вагоностроителей.

Ожидается, что в торжественной церемонии запуска нового электропоезда примет участие глава республики Сергей Меликов, говорится в сообщении.