Туристический форум «Открытый Дагестан» стартовал в Дербенте

В Дербенте начался туристический форум «Открытый Дагестан». Он продлится до 13 октября. В парке Низами Гянджеви соберутся представители туристической сферы.

Туристический форум «Открытый Дагестан» стартовал в городе Дербент, сообщает пресс-служба республиканского министерства туризма.

Мероприятие проходит в парке имени Низами Гянджеви и продлится до 13 октября. Гости смогут отведать известные национальные блюда не только Дагестана, но и других народов России.

Помимо этого, для желающих запланированы мастер-классы, а шеф-повара будут готовы пообщаться и поделиться секретами приготовления блюд.

Кроме того, для гостей подготовили и другие активности, а также выступления артистов дагестанской и российской эстрады.