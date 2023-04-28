Производители смертельного алкоголя казнены в Иране

Высшая мера наказания приведена в действие в Иране в отношении виновных в изготовлении алкоголя, который убил почти два десятка человека и стал причиной отравления порядка двух сотен.

Смертной казни подверглись в Иране четыре человека, признанные виновными в производстве и распространении поддельного спиртного, погубившего 17 человек, сообщают иранские СМИ.

Казнь была совершена в городе Кередж, неподалеку от Тегерана. Убитые проходили главными обвиняемыми по уголовному делу об отравлении, в том числе с летальным исходом, суррогатными спиртными напитками.

Трагедия произошла летом прошлого года. Тогда от фальшивого алкоголя скончались 17 человек, пострадал 191, передает Nour News.

Казненные – не единственные обвиняемые по этому делу. Они играли ключевую роль в преступном процессе. Еще несколько человек отбывают заключение.

Напомним, алкоголь в Иране доступен только немусульманам, которые собираются совершить религиозный обряд, и предприятиям, которым он необходим для производственных процессов.