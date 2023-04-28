В каких странах разрешена смертная казнь

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В среду в Сингапуре привели в исполнение смертный приговор в отношении 46-летнего местного жителя, который в 2013 году пытался провести в страну килограмм марихуаны. Решение вызвало критику со стороны правозащитных групп, выступающих против высшей меры наказания.

Казнь Тангараджу Суппиа через повешение возобновила дебаты о том, насколько справедлива высшая мера наказания в отношении преступлений различной тяжести. Несмотря на осуждение в отношении Сингапура, город-государство далеко не единственная страна в мире, где смертная казнь по-прежнему разрешена.

За что казнят

В большинстве стран, где смертная казнь по-прежнему разрешена, к преступлениям, за которые правонарушители приговариваются к такой мере наказания, относятся:

терроризм

массовые убийства

военные преступления

преступления против человечности

иногда единичные убийства

иногда изнасилования.

В некоторых государствах смертная казнь предусмотрена за более мелкие правонарушения, в частности за хранение наркотиков, дезертирство и даже трусость.

Первые смертные казни в мире

Смертные казни практиковались с древнейших времен. В Ветхом завете, например, высшая мера наказания назначалась в отношении 36 преступлений, в том числе

убийства

проведение магических ритуалов

похищения.

В исполнение приговор приводился через:

побиение камнями

сожжение

обезглавливание

удавление.

В Древней Греции смертная казнь была узаконена кодексом Дракона в VII до н.э. Умерщвляли осужденных:

ядом из болиголова

сбрасывая со скалы

отправляя в море, привязанными к доске.

Смертные казни были популярным наказанием на протяжении всей истории человечества, и хотя на сегодняшний день большинство стран мира отказалось от высшей меры наказания как негуманной и неоправданно жестокой, несколько стран в той или иной мере по-прежнему ее практикует.

Отказ от смертной казни в мире

По данным международной неправительственной организации Amnesty International на конец 2021 года 108 стран отказались от смертной казни на законодательном уровне в отношении всех преступлений, а 28 стран не практикуют высшую меру наказания на протяжении 10 лет. В целом с 2015 года по всему миру наблюдается тенденция к снижению количества приговоров, предусматривающих смертную казнь.

Кто первым отказался от смертной казни

Первой страной в мире, которая отказалась от смертной казни стала Венесуэла. В 1863 году президент страны Хуан Крисостомо Фалькон-и-Саварсе отменил высшую меру наказания. Вслед за Венесуэлой в 1865 году от смертной казни отказалась Румыния, затем в 1867 году Португалия и в 1870 году Нидерланды.

Россия отказалась от смертной казни в 1997 году

Азербайджан - в 1998 году

Армения - в 2003 году

Грузия - в 2007 году.

В каких странах есть смертная казнь в 2023 году

Более 70% всех стран мира отказались от высшей меры наказания, тем не менее в 55 странах смертная казнь по-прежнему практикуется. По данным World Population Review, наибольшее количество официальных смертельных приговоров в 2021 году было приведено в исполнение в следующих странах:

Китай (1000+) Иран (314+) Египет (83+) Саудовская Аравия (65) Сирия (24+) Сомали (21+) Ирак (17+) Йемен (14+) США (11) Южный Судан (9+)

К концу 2021 года исполнение смертельного приговора ожидало 28670 человек, и наибольшее количество в

Ираке (более 8 тыс. человек)

Пакистане (более 3,8 тыс. человек)

Нигерии (более 3 тыс. человек)

США (более 2,3 тыс. человек)

Бангладеш (более 1,8 тыс. человек)

Вьетнаме (более 1,2 тыс. человек)

Алжире (более тысячи человек)

на Шри-Ланке (более тысячи человек).

За что и как казнят в Китае

К смертной казни в Китае приговариваются:

совершившие убийство

те, кто связан с незаконным оборотом наркотиков

за госизмену

за сепаратизм

за вооруженные протесты

за сотрудничество с врагами государства

за шпионаж

за разглашение гостайны.

Исполнение приговора происходит в строжайшей тайне (в отличие от США, например, где смертные казни проходят публично с заблаговременным объявлением даты), с использованием смертельной инъекции или через расстрел.

За что и как казнят в Иране?

В Иране, как и в Китае, исполнение приговора происходит в тайне. Около 40% смертных приговоров выносят в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками; на втором месте - убийства. Среди преступлений, которые в Иране караются казнью, коррупция и злонамеренные действия против Бога. Смертная казнь приводится в исполнение через повешение.

За что и как казнят в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где преступников казнят посредством обезглавливания. Смертной казнью в Саудовской Аравии караются такие преступления, как

убийства

терроризм

преступления, связанные с наркотиками

преступления на сексуальной почве

создание и участие в незаконных бандформированиях

похищения людей

госизмена

колдовство.

За что и как казнят в Японии?

Япония, как Китай и Иран, не разглашают время казни. Более того, сам приговоренный узнает о том, что приговор будет исполнен, за 2-3 часа до казни. Казнят в Японии через повешение и в основном тех, кто совершил убийство.

За что и как казнят в Америке?

Смертная казнь разрешена в 27 из 50 американских штатов. Лидер по количеству смертных приговоров - Техас. Большинство осужденных годами, а иногда десятилетиями ожидают исполнения приговора в связи с бюрократическими препонами. К смертной казни приговариваются те, кто совершил следующие преступления:

убийство

госизмена

геноцид

убийство или похищение конгрессмена президента или судьи Верховного суда.

С 1976 года в США практикуются пять способов казни. Наиболее распространенный - смертельная инъекция, но также преступников умерщвляют посредством казни на электрическом стуле, газом, через повешение и расстрел.

За что и как казнят в Египте?

В Египте смертная казнь предусмотрена за преступления, подпадающие под действие антитеррористического законодательства, преднамеренные убийства, изнасилования и преступления, связанные с наркотиками. Исполняется приговор через повешение или расстрел.

За что и как казнят во Вьетнаме?

Основная статья, по которой во Вьетнаме казнят, это незаконный оборот наркотиков, следом идут коррупция и особо тяжкие преступления. Приговор приводится в исполнение через смертельную инъекцию.