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В каких странах разрешена смертная казнь

Екатерина Винник
Колючая проволока на стене
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В среду в Сингапуре привели в исполнение смертный приговор в отношении 46-летнего местного жителя, который в 2013 году пытался провести в страну килограмм марихуаны. Решение вызвало критику со стороны правозащитных групп, выступающих против высшей меры наказания.

Казнь Тангараджу Суппиа через повешение возобновила дебаты о том, насколько справедлива высшая мера наказания в отношении преступлений различной тяжести. Несмотря на осуждение в отношении Сингапура, город-государство далеко не единственная страна в мире, где смертная казнь по-прежнему разрешена.

За что казнят

В большинстве стран, где смертная казнь по-прежнему разрешена, к преступлениям, за которые правонарушители приговариваются к такой мере наказания, относятся:

  • терроризм
  • массовые убийства
  • военные преступления
  • преступления против человечности
  • иногда единичные убийства
  • иногда изнасилования.

В некоторых государствах смертная казнь предусмотрена за более мелкие правонарушения, в частности за хранение наркотиков, дезертирство и даже трусость.

Первые смертные казни в мире 

Смертные казни практиковались с древнейших времен. В Ветхом завете, например, высшая мера наказания назначалась в отношении 36 преступлений, в том числе

  • убийства
  • проведение магических ритуалов
  • похищения.

В исполнение приговор приводился через:

  • побиение камнями
  • сожжение
  • обезглавливание
  • удавление.

В Древней Греции смертная казнь была узаконена кодексом Дракона в VII до н.э. Умерщвляли осужденных:

  • ядом из болиголова
  • сбрасывая со скалы
  • отправляя в море, привязанными к доске.

Смертные казни были популярным наказанием на протяжении всей истории человечества, и хотя на сегодняшний день большинство стран мира отказалось от высшей меры наказания как негуманной и неоправданно жестокой, несколько стран в той или иной мере по-прежнему ее практикует.

Отказ от смертной казни в мире 

По данным международной неправительственной организации Amnesty International на конец 2021 года 108 стран отказались от смертной казни на законодательном уровне в отношении всех преступлений, а 28 стран не практикуют высшую меру наказания на протяжении 10 лет. В целом с 2015 года по всему миру наблюдается тенденция к снижению количества приговоров, предусматривающих смертную казнь.

Кто первым отказался от смертной казни 

Первой страной в мире, которая отказалась от смертной казни стала Венесуэла. В 1863 году президент страны Хуан Крисостомо Фалькон-и-Саварсе отменил высшую меру наказания. Вслед за Венесуэлой в 1865 году от смертной казни отказалась Румыния, затем в 1867 году Португалия и в 1870 году Нидерланды. 

  • Россия отказалась от смертной казни в 1997 году
  • Азербайджан - в 1998 году
  • Армения - в 2003 году
  • Грузия - в 2007 году.

В каких странах есть смертная казнь в 2023 году 

Более 70% всех стран мира отказались от высшей меры наказания, тем не менее в 55 странах смертная казнь по-прежнему практикуется. По данным World Population Review, наибольшее количество официальных смертельных приговоров в 2021 году было приведено в исполнение в следующих странах: 

  1.  Китай (1000+)
  2.  Иран (314+)
  3.  Египет (83+)
  4.  Саудовская Аравия (65)
  5.  Сирия (24+)
  6.  Сомали (21+)
  7.  Ирак (17+)
  8.  Йемен (14+)
  9.  США (11)
  10.  Южный Судан (9+)

К концу 2021 года исполнение смертельного приговора ожидало 28670 человек, и наибольшее количество в 

  • Ираке (более 8 тыс. человек)
  • Пакистане (более 3,8 тыс. человек)
  • Нигерии (более 3 тыс. человек)
  • США (более 2,3 тыс. человек)
  • Бангладеш (более 1,8 тыс. человек)
  • Вьетнаме (более 1,2 тыс. человек) 
  • Алжире (более тысячи человек)
  • на Шри-Ланке (более тысячи человек). 

За что и как казнят в Китае 

К смертной казни в Китае приговариваются:

  • совершившие убийство
  • те, кто связан с незаконным оборотом наркотиков
  • за госизмену
  • за сепаратизм
  • за вооруженные протесты
  • за сотрудничество с врагами государства
  • за шпионаж
  • за разглашение гостайны.

Исполнение приговора происходит в строжайшей тайне (в отличие от США, например, где смертные казни проходят публично с заблаговременным объявлением даты), с использованием смертельной инъекции или через расстрел. 

За что и как казнят в Иране?

В Иране, как и в Китае, исполнение приговора происходит в тайне. Около 40% смертных приговоров выносят в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками; на втором месте - убийства. Среди преступлений, которые в Иране караются казнью, коррупция и злонамеренные действия против Бога. Смертная казнь приводится в исполнение через повешение.

За что и как казнят в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где преступников казнят посредством обезглавливания. Смертной казнью в Саудовской Аравии караются такие преступления, как

  • убийства
  • терроризм
  • преступления, связанные с наркотиками
  • преступления на сексуальной почве
  • создание и участие в незаконных бандформированиях
  • похищения людей
  • госизмена
  • колдовство.

За что и как казнят в Японии?

Япония, как Китай и Иран, не разглашают время казни. Более того, сам приговоренный узнает о том, что приговор будет исполнен, за 2-3 часа до казни. Казнят в Японии через повешение и в основном тех, кто совершил убийство. 

За что и как казнят в Америке?

Смертная казнь разрешена в 27 из 50 американских штатов. Лидер по количеству смертных приговоров - Техас. Большинство осужденных годами, а иногда десятилетиями ожидают исполнения приговора в связи с бюрократическими препонами. К смертной казни приговариваются те, кто совершил следующие преступления:

  • убийство
  • госизмена
  • геноцид
  • убийство или похищение конгрессмена президента или судьи Верховного суда.

С 1976 года в США практикуются пять способов казни. Наиболее распространенный - смертельная инъекция, но также преступников умерщвляют посредством казни на электрическом стуле, газом, через повешение и расстрел.

За что и как казнят в Египте?

В Египте смертная казнь предусмотрена за преступления, подпадающие под действие антитеррористического законодательства, преднамеренные убийства, изнасилования и преступления, связанные с наркотиками. Исполняется приговор через повешение или расстрел. 

За что и как казнят во Вьетнаме? 

Основная статья, по которой во Вьетнаме казнят, это незаконный оборот наркотиков, следом идут коррупция и особо тяжкие преступления. Приговор приводится в исполнение через смертельную инъекцию. 

В ООН намерены добиваться отмены смертной казни в Иране

В ООН намерены добиваться отмены смертной казни в Иране

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