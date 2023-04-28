В каких странах разрешена смертная казнь

Казнь Тангараджу Суппиа через повешение возобновила дебаты о том, насколько справедлива высшая мера наказания в отношении преступлений различной тяжести. Несмотря на осуждение в отношении Сингапура, город-государство далеко не единственная страна в мире, где смертная казнь по-прежнему разрешена.
За что казнят
В большинстве стран, где смертная казнь по-прежнему разрешена, к преступлениям, за которые правонарушители приговариваются к такой мере наказания, относятся:
- терроризм
- массовые убийства
- военные преступления
- преступления против человечности
- иногда единичные убийства
- иногда изнасилования.
В некоторых государствах смертная казнь предусмотрена за более мелкие правонарушения, в частности за хранение наркотиков, дезертирство и даже трусость.
Первые смертные казни в мире
Смертные казни практиковались с древнейших времен. В Ветхом завете, например, высшая мера наказания назначалась в отношении 36 преступлений, в том числе
- убийства
- проведение магических ритуалов
- похищения.
В исполнение приговор приводился через:
- побиение камнями
- сожжение
- обезглавливание
- удавление.
В Древней Греции смертная казнь была узаконена кодексом Дракона в VII до н.э. Умерщвляли осужденных:
- ядом из болиголова
- сбрасывая со скалы
- отправляя в море, привязанными к доске.
Смертные казни были популярным наказанием на протяжении всей истории человечества, и хотя на сегодняшний день большинство стран мира отказалось от высшей меры наказания как негуманной и неоправданно жестокой, несколько стран в той или иной мере по-прежнему ее практикует.
Отказ от смертной казни в мире
По данным международной неправительственной организации Amnesty International на конец 2021 года 108 стран отказались от смертной казни на законодательном уровне в отношении всех преступлений, а 28 стран не практикуют высшую меру наказания на протяжении 10 лет. В целом с 2015 года по всему миру наблюдается тенденция к снижению количества приговоров, предусматривающих смертную казнь.
Кто первым отказался от смертной казни
Первой страной в мире, которая отказалась от смертной казни стала Венесуэла. В 1863 году президент страны Хуан Крисостомо Фалькон-и-Саварсе отменил высшую меру наказания. Вслед за Венесуэлой в 1865 году от смертной казни отказалась Румыния, затем в 1867 году Португалия и в 1870 году Нидерланды.
- Россия отказалась от смертной казни в 1997 году
- Азербайджан - в 1998 году
- Армения - в 2003 году
- Грузия - в 2007 году.
В каких странах есть смертная казнь в 2023 году
Более 70% всех стран мира отказались от высшей меры наказания, тем не менее в 55 странах смертная казнь по-прежнему практикуется. По данным World Population Review, наибольшее количество официальных смертельных приговоров в 2021 году было приведено в исполнение в следующих странах:
- Китай (1000+)
- Иран (314+)
- Египет (83+)
- Саудовская Аравия (65)
- Сирия (24+)
- Сомали (21+)
- Ирак (17+)
- Йемен (14+)
- США (11)
- Южный Судан (9+)
К концу 2021 года исполнение смертельного приговора ожидало 28670 человек, и наибольшее количество в
- Ираке (более 8 тыс. человек)
- Пакистане (более 3,8 тыс. человек)
- Нигерии (более 3 тыс. человек)
- США (более 2,3 тыс. человек)
- Бангладеш (более 1,8 тыс. человек)
- Вьетнаме (более 1,2 тыс. человек)
- Алжире (более тысячи человек)
- на Шри-Ланке (более тысячи человек).
За что и как казнят в Китае
К смертной казни в Китае приговариваются:
- совершившие убийство
- те, кто связан с незаконным оборотом наркотиков
- за госизмену
- за сепаратизм
- за вооруженные протесты
- за сотрудничество с врагами государства
- за шпионаж
- за разглашение гостайны.
Исполнение приговора происходит в строжайшей тайне (в отличие от США, например, где смертные казни проходят публично с заблаговременным объявлением даты), с использованием смертельной инъекции или через расстрел.
За что и как казнят в Иране?
В Иране, как и в Китае, исполнение приговора происходит в тайне. Около 40% смертных приговоров выносят в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками; на втором месте - убийства. Среди преступлений, которые в Иране караются казнью, коррупция и злонамеренные действия против Бога. Смертная казнь приводится в исполнение через повешение.
За что и как казнят в Саудовской Аравии?
Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где преступников казнят посредством обезглавливания. Смертной казнью в Саудовской Аравии караются такие преступления, как
- убийства
- терроризм
- преступления, связанные с наркотиками
- преступления на сексуальной почве
- создание и участие в незаконных бандформированиях
- похищения людей
- госизмена
- колдовство.
За что и как казнят в Японии?
Япония, как Китай и Иран, не разглашают время казни. Более того, сам приговоренный узнает о том, что приговор будет исполнен, за 2-3 часа до казни. Казнят в Японии через повешение и в основном тех, кто совершил убийство.
За что и как казнят в Америке?
Смертная казнь разрешена в 27 из 50 американских штатов. Лидер по количеству смертных приговоров - Техас. Большинство осужденных годами, а иногда десятилетиями ожидают исполнения приговора в связи с бюрократическими препонами. К смертной казни приговариваются те, кто совершил следующие преступления:
- убийство
- госизмена
- геноцид
- убийство или похищение конгрессмена президента или судьи Верховного суда.
С 1976 года в США практикуются пять способов казни. Наиболее распространенный - смертельная инъекция, но также преступников умерщвляют посредством казни на электрическом стуле, газом, через повешение и расстрел.
За что и как казнят в Египте?
В Египте смертная казнь предусмотрена за преступления, подпадающие под действие антитеррористического законодательства, преднамеренные убийства, изнасилования и преступления, связанные с наркотиками. Исполняется приговор через повешение или расстрел.
За что и как казнят во Вьетнаме?
Основная статья, по которой во Вьетнаме казнят, это незаконный оборот наркотиков, следом идут коррупция и особо тяжкие преступления. Приговор приводится в исполнение через смертельную инъекцию.