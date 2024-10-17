Президент Азербайджана встретился в Казани с президентом Нового банка развития

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на полях саммита БРИКС, проходящего в Казани, провел встречу с президентом Нового банка развития, учрежденного государствами-членами БРИКС, Дилмой Руссефф.
Сегодня, 23 октября, в Казани (Россия), принимающей саммит стран БРИКС, прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Нового банка развития, учрежденного государствами-членами БРИКС, Дилмой Руссефф.
Стороны обсудили предстоящую конференцию COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дилма Руссефф заверила, что примет участие в этом мероприятии, отметив, что тема климатического финансирования находится в центре внимания финансовых институтов, и коснулась в этой связи значения предстоящей конференции СОР29.
Собеседники обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, отметив взаимный интерес в этом.