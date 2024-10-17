Вестник Кавказа

Президент Азербайджана встретился в Казани с президентом Нового банка развития

Президент Азербайджана встретился в Казани с президентом Нового банка развития
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на полях саммита БРИКС, проходящего в Казани, провел встречу с президентом Нового банка развития, учрежденного государствами-членами БРИКС, Дилмой Руссефф.

Сегодня, 23 октября, в Казани (Россия), принимающей саммит стран БРИКС, прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Нового банка развития, учрежденного государствами-членами БРИКС, Дилмой Руссефф.

Стороны обсудили предстоящую конференцию COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Дилма Руссефф заверила, что примет участие в этом мероприятии, отметив, что тема климатического финансирования находится в центре внимания финансовых институтов, и коснулась в этой связи значения предстоящей конференции СОР29.

Собеседники обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, отметив взаимный интерес в этом.

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