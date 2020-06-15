Вестник Кавказа

На Рикотском перевале в Грузии открыт новый участок

На Рикотском перевале в Грузии открыт новый участок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии на Рикотском перевале введен в эксплуатацию новый 12-километровый участок дороги. Уже в 2025 году дорога из Тбилиси в Батуми сократится до трех часов.

В Грузии Рикотский перевал, который соединяет Западную и Восточную часть страны, прирос новым участком дороги.

Открыт участок протяженностью 12 км, теперь на перевале готовый участок составляет 48 км из запланированных 52. На открытии нового участка важной автодороги присутствовал премьер страны Ираклий Кобахидзе.

"Вместе со строительством Рикоти поэтапно мы завершим строительство всех существующих участков, и в следующем году доехать из Тбилиси в Батуми можно будет максимум за три часа"

– Кобахидзе

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