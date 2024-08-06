Вестник Кавказа

Перевал Рикоти: что нужно знать о самом длинном тоннеле Грузии

Ольга Калгашкина
Перевал Рикоти: что нужно знать о самом длинном тоннеле Грузии
© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia
Ключевая дорога Грузии, соединяющая восточную и западную часть страны, лежит через перевал Рикоти. На днях в Рикоти был открыт новый тоннель. Почему новый Рикотский тоннель важен не только для Грузии?

В Грузии на этой неделе произошло историческое событие - был открыт самый длинный в стране автомобильный тоннель. Новый тоннель в Рикоти соединяет две части Грузии, разделенные перевалом.

Перевал Рикоти на карте Грузии

Рикотский перевал на карте Грузии находится практически в центре страны. Горный перевал относится к южной части Лихского хребта отрога Большого Кавказа и разделяет Грузию пополам - на западную и восточную части. Перевал Рикоти расположен на высоте 996 метров над уровнем моря. Дорогу через Рикоти периодически перекрывают из-за угрозы схода оползней и других неблагоприятных погодных условий.

Тоннель Рикоти

В советское время в 1982 году через Рикотский перевал был проложен тоннель, он позволил соединить автодорогой города Тбилиси и Кутаиси и стал частью Европейского маршрута E60 - магистрали "Восток - Запад". Длина тоннеля составила 1722 м.

© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia

Сегодня в нем ведется реконструкция, автодвижение переключено на новый Рикотский тоннель. В старом тоннеле будет обновлено дорожное покрытие, заменены фонари, появятся современные системы безопасности дорожного движения.

В будущем два тоннеля соединят тремя эвакуационными выходами, в том числе одним автомобильным.

Новый тоннель

В 2010-е годы через Рикотский перевал было решено построить новый тоннель. В 2024 году 12 августа новый тоннель был открыт - Рикотский тоннель на сегодня стал самым длинным в Грузии. Длина нового тоннеля составляет 1800 м, он проложен на участке Чумателети - Хеви и идет параллельно старому. Тоннель в Рикоти - важный элемент евразийского международного транспортного маршрута.

© Фото: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

"Восток-Запад" в Грузии

Вместе с открытием тоннеля Рикоти обновилась и ускорилась международная трасса "Восток - Запад". В целом дорога "Восток - Запад", или Европейская трасса Е60 идет от Франции до Киргизии. Автомагистраль стартует в городе Бресте и заканчивается в Иркештаме.

На территории Грузии она проходит от границы с Азербайджаном (Красный мост) до побережья Черного моря возле порта Поти. Маршрут идет через такие грузинские города, как Сенаки, Самтредиа, Кутаиси, Хашури, Гори, Тбилиси, Рустави. Длина трассы "Восток-Запад" на территории Грузии составляет около 430 км.

© Фото: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

В Грузии по магистрали "Восток - Запад" перевозят более 60% иностранных грузов. Грузинский участок также является частью Срединного коридора, или Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (TМТM), который на Кавказе проходит также через Азербайджан. 

Новая дорога Тбилиси-Батуми

Открытие нового тоннеля в Грузии также стало шагом по ускорению автодвижения в стране в целом. Сегодня автотранспорту доступны 36 км из 52 км новой скоростной автомагистрали Рикоти, включающей почти сотню мостов и свыше 50 тоннелей, в том числе Рикотский. Магистраль строится в условиях сложного рельефа. Строительство на перевале Рикоти включает четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.

© Фото: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

Новая дорога позволит в два раза сократить время в пути от границы с Азербайджаном до границы с Турцией, а путь между приморским Батуми и столицей можно будет преодолеть менее чем за четыре часа. Новая скоростная дорога в Рикоти будет четырехполосной и оборудованной по современным стандартам.

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