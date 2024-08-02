На трассе через Рикотский перевал заработал новый тоннель

В Грузии сегодня ввели в эксплуатацию новый тоннель на строящейся трассе через Рикотский перевал, соединяющий Восточную и Западную части страны – 36 км новой скоростной автомагистрали уже частично открыты для автомобилей.

Сегодня в Грузии открылся для автомобилей новый тоннель длиной в 1,8 км через Рикотский перевал, он входит в состав международной автомагистрали Восток-Запад, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию, она - часть международной автомагистрали Восток-Запад, которая после завершения строительства в два раза сократит путь от Красного моста на границе с Азербайджаном до Сарпи на границе с Турцией), передает Sputnik Грузия.

"Завершилось очень важное строительство главного Рикотского, соединяющего Восток-Запад, нового тоннеля. Соответственно, сегодня движение в упомянутом тоннеле будет переключено. Новый тоннель полностью оборудован всеми механическими и электрическими системами безопасности дорожного движения. Разумеется, с вентиляцией, прямыми подключениями, системами оповещения"

–министр регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе

С сегодняшнего дня автомобили начали двигаться по новому тоннелю, а в старом, параллельном тоннеле стартуют восстановительные работы – в нем обновят дорожное покрытие, заменят фонари и установят системы безопасности дорожного движения, добавил министр.