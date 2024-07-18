Турция приглашает соседей начать пассажирские перевозки по БТК

Из Анкары в Татванский регион Юго-Восточной Анатолии по железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс отправился туристический поезд, Минтранс Турции ждет подключения к маршруту Азербайджана и Грузии.

Анкара надеется, что Азербайджан и Грузия в скором времени начнут пассажирские перевозки по железной дороге с Турцией. заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Сегодня поезда успешно курсируют между Стамбулом и Софией. Мы надеемся, что в ближайшее время аналогичные предложения поступят из Азербайджана и Грузии, и мы реализуем проект пассажирских перевозок "Карса""

- Абдулкадир Уралоглу

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – основное звено Срединного коридора, благодаря которому поезд из Китая теперь может дойти до Лондона, отметил министр, подчеркнув, что за 22 года на модернизацию и развитие железнодорожной системы Турции было потрачено $57 млрд, и сейчас 2251 км из 10948 км железных дорог страны приходится на высокоскоростные поезда.

Сейчас страна готовит проект высокоскоростного поезда между Анкарой и Измиром, который будет запущен к 2026 году - пассажирские поезда на этом маршруте будут ходить со скоростью 350 км/ч, добавил Уралоглу.