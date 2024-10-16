Пожар в центре Сочи потушен

Сочинским огнеборцам потребовалось более 3 часов, чтобы ликвидировать масштабный пожар, вспыхнувший в двухэтажном частном доме в центре города-курорта – за это время огонь охватил площадь в 270 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России потушили пожар в двухэтажном доме в центре Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 18:19 мск полная ликвидация"

- МЧС Кубани

Пожар оказался довольно сложным – он начался в районе 15 часов, и несмотря на то, что на тушение двухэтажного дома на Курортном проспекте прибыли 27 огнеборцев и 7 единиц техники, за короткое время огонь охватил 270 кв м помещения, передает "Интерфакс".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.