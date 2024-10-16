Вестник Кавказа

В Грузии построят нефтеперерабатывающий завод за $700 млн

В Грузии построят нефтеперерабатывающий завод за $700 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии построят первый в стране нефтеперерабатывающий завод. В проект будет вложено около $700 млн долларов инвестиций.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви станет самой крупной частной инвестицией в истории Грузии. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. 

"Это самый крупный частный инвестиционный проект в истории независимой Грузии. Бюджет первого этапа строительства составит $110 млн долларов, общий же объем инвестиций проекта – $700 млн"

– Ираклий Кобахидзе

Объект построят на площади более полумиллиона квадратных метров. Специалисты возведут основную промышленную инфраструктуру завода, резервуары хранения, проложат железнодорожные пути. 

Завод начнет функционировать в 2025 году и на первых порах будет производить мазут и дизель, в дальнейшем планируется модернизация предприятия для производства более сложных нефтепродуктов – бензина, керосина и тп.   

Объект должен стать важным компонентом энергетического сектора экономики Грузии, полностью закрыв потребности в автомобильном топливе. В дальнейшем страна сможет поставлять продукцию за рубеж.

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