Сайрам-Угам: как посетить ближайший к Шымкенту национальный парк

Сайрам-Угамский национальный парк в Казахстане - отличное туристическое направление благодаря природным и историческим достопримечательностям, а также условиям для пеших прогулок и верховой езды. Расскажем, где находится Сайрам-Угамский национальный парк, когда туда стоит планировать поездку, как туда добраться, купить билет и что там посмотреть.

Недавняя путаница с “отменой” в Казахстане входной платы для посещения особо охраняемых природных территорий вызвала новую волну интереса к национальным паркам и заповедникам страны. И хотя для посетителей мало что изменится, поскольку входная плата за посещение таких территорий все-таки сохранится, власти надеются, что новая система поможет в развитии туризма и сохранении природного наследия.

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Национальный парк Сайрам-Угам - это лучшее место для того, чтобы насладиться дикой природой не уезжая далеко от Шымкента. Обширная сеть пешеходных троп национального парка пролегает через семь природных зон, включая степи, леса, луга и горные хребты. При этом здесь найдется маршрут для любого уровня подготовки - от неторопливых прогулок до сложных походов. Главное богатство парка - это флора и фауна, включая более сотни видов, занесенных в Красную книгу.

Где находится Сайрам-Угамский национальный парк?

Сайрам-Угамский национальный парк расположен в Туркестанской области к югу от Шымкента. Этот природный заповедник находится к Шымкенту немного ближе, чем Аксу-Жабаглы: расстояние до экопоста парка - 66 км из центра города. Расстояние от Туркестана до Сайрам-Угама - 240 км, что довольно много, поэтому рекомендуется выезжать в заповедник из Шымкента. Национальный парк находится на севере Западного Тянь-Шаня, на его территории лежат отроги горного хребта Таласский Алатау. Парк расположен недалеко от границы Казахстана с Узбекистаном.

Когда ехать в Сайрам-Угамский национальный парк?

Сайрам-Угамский национальный парк - это еще одно место около Шымкента, кроме Аксу-Джабаглы, где в апреле-мае можно увидеть цветение тюльпанов. Посещать Сайрам-Угам туристам лучше с апреля по октябрь, в остальные месяцы передвижение по парку может быть затруднено из-за снега, особенно в высокогорных регионах.

Как добраться до Сайрам-Угамского национального парка?

Из Шымкента до Сайрам-Угам можно добраться на собственном или арендованном автомобиле, такси или с экскурсией, поскольку общественный транспорт до парка не ходит. Самая дальняя точка, куда можно доехать на маршрутке из Шымкента - это город Ленгер (время в пути - 1 час), оттуда придется брать такси (например, Яндекс-такси). Поездка на такси сразу из Шымкента займет 1,5 часа. Сайрам-Угам также можно посетить с туром, где всю логистику возьмут на себя. Есть как однодневные экскурсии, так и с ночевкой.

Как посетить Сайрам-Угамский национальный парк?

При самостоятельном посещении на официальном сайте парка нужно заполнить заявку на турпоездку, в том числе нужно выбрать один из 11 маршрутов, а также указать дату и число человек. Это нужно для того, чтобы не превысить нагрузку на маршруты. Некоторые маршруты могут посещать не более 40 человек в месяц, на некоторых эта планка выше.

Посещение Сайрам-Угамского национального парка стоит примерно 500 тенге за человека. Въезд оплачивается уже на КПП парка, в том числе через приложение “Каспи”. В национальном парке нет магазинов и кафе, поэтому нужно взять с собой достаточно припасов.

Что посмотреть в Сайрам-Угамском национальном парке?

В этом национальном парке проложено более 600 км туристических маршрутов, включая почти 190 км пешеходных, более 230 км конных и более 180 км автомобильных маршрутов. Туристические маршруты для пешеходов подразделяются на 4 конно-пешеходных и 5 пешеходных, но также есть один исключительно конный. В этом национальном парке есть места для кемпинга и пикников.

Кроме красивой природы на территории парка есть несколько важных культурно-исторических объектов, в том числе наскальные изображения.

“Птичий базар” - самый короткий маршрут по берегу реки Машат, длиной 7 км, но заложить на него нужно не меньше 5 часов.

Еще три однодневных маршрута - Ущелье Сарыайгыр (13 км за 7,5 часов), петроглифы реки Сазаната (12 км) и озеро Сайрам-Су (13 км).

Озеро Макпал - высотное бирюзовое озеро Угамского хребта, но его посещение входит в трехдневный маршрут, протяженностью 45 км.

Походы к Пику Владислава (30 км) и озеру Сусинген (31 км) тоже длятся по три дня.

Есть еще более длинные туристические маршруты: городище Ушбастобе (42 км), ручей Бозторгай и маршрут по хребту Каржантау (72 км).

Самыми красивыми считаются маршруты к верхнему и нижнему озерам Сайрам-Су.